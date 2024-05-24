Оттава, 24 мая, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие сборные, заявила канадская олимпийская чемпионка в командном турнире Меган Дюамель.

Global Look Press

«Я считаю, что ISU должна предпринимать попытки по предотвращению перехода любого россиянина, если только он не тренируется в другой стране. В противном случае они продолжают поддерживать спонсируемую государством программу в России», — написала спортсменка в соцсети X (бывшая Twitter).

Дюамель завоевала бронзовую медаль по результатам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, а также серебро на Олимпиаде-2014 в Сочи и два золота чемпионатов мира.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля МИД РФ закрыл въезд канадским олимпийским чемпионкам, включая Дюамель, выступившим против участия российских атлетов в Олимпиаде.

В МИД пояснили, что персональные санкции введены против 333 канадских граждан, «причастных к распространению в стране оголтелой русофобии». В их числе — политики, общественники, парламентарии и спортсмены.

В стоп-лист включены трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Теса Верчью, олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Меган Дюамель, двукратный олимпийский чемпион в могуле Александр Билодо, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви и другие.

Всего в списке 42 спортсмена. Напротив их фамилий указано: «канадский атлет, подписавший письмо об отстранении российских спортсменов от «Олимпиады-2024».

Канадцы в феврале присоединились к обращению атлетов из разных стран в Международный олимпийский комитет (МОК) и высказались против возвращения российских спортсменов на турниры.

В российском МИД заявили, что новые персональные санкции стали ответом Канаде на продолжающийся ввод ограничений в отношении российских граждан и компаний. Так, 11 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении антироссийских санкций. Под них попали 14 физических и 34 юридических лица.