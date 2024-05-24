Тбилиси, 24 мая, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов ввести санкции против властей Грузии из-за принятия закона об иноагентах является попыткой ограничить суверенитет страны. Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Александр Патрин/ТАСС

«Заявление, сделанное (госсекретарем США) Энтони Блинкеном, и шантаж визовыми ограничениями — не что иное, как грубая попытка ограничить независимость и суверенитет Грузии», — говорится в сообщении.

Там добавили, что это особенно циничным выглядит на том фоне, когда через два дня Грузия отмечает День независимости.

Как передавало ИА Регнум, ранее Блинкен заявил, что Государственный департамент США ограничил выдачу виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах.

При этом он выразил надежду на то, что власти Грузии «всё же пересмотрят решение о принятии закона».

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.