Тбилиси, 24 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Введение санкций против грузинских депутатов, принявших закон об иностранных агентов, со стороны Соединённых Штатов выглядит комично. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости

«Это беспрецедентно и в то же время комично, когда вводишь санкции против избранного народом депутата за принятый согласно его взглядам закон», — написал Мдинарадзе в соцсетях.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах.

Как передавало ИА Регнум, Блинкен предупредил, что ограничительные меры также могут быть введены против «любого, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии», в том числе в связи с осенними выборами в стране. Члены их семей также могут попасть под ограничения, добавил он.

При этом он выразил надежду на то, что власти Грузии «всё же пересмотрят решение о принятии закона».

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года.