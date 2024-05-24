Москва, 24 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Любимым онлайн-сервисом россиян стал Telegram — именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет. Однако значительная часть пользователей старше 30 лет все еще отдает предпочтение WhatsApp. Привычные звонки осуществляются реже — абоненты стали тратить на них на 14% меньше минут, чем в прошлом году.

Yota Telegram стал самым востребованным онлайн-приложением россиян

Год назад Telegram занимал лишь четвертую строчку рейтинга самых востребованных сервисов. Вторым по популярности оказался WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года. Видеосервис YouTube по-прежнему занимает третью строчку, а замыкают пятерку лидеров соцсеть VK и TikTok.

Молодая аудитория (абоненты 14-27 лет) предпочитает общаться в основном в Telegram, а абонентов старше 30 лет чаще пользуются WhatsApp. По данным Yota, абоненты также стали в пять раз реже подключать себе безлимитные SMS, предпочитая вместо этого неограниченный интернет на популярные сервисы. Почти половина пользователей (48%) подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, особенно высокий этот показатель у зумеров — 60%.

Наиболее востребованными приложениями у мужской части аудитории оказались картографические сервисы и навигаторы, сервисы VPN, Twitch, а также мессенджер IMO и «Одноклассники». Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы, маркетплейсы и онлайн-кинотеатры.

Все чаще абоненты выбирают мессенджеры и для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27% больше минут, чем мужская. Между тем мужчины активнее женщин пользуются безлимитными подключениями.