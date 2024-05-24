Бишкек, 24 мая, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Киевский режим, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

«Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.

По его словам, киевский режим ведёт систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры регионов России, а в российское приграничье проводят диверсионные вылазки.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по посетителям и подожгли здание, в результате чего погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадали более 500 человек. Четверых исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области и поместили под арест. Они пытались перейти границу с Украиной и скрыться, заявил ранее президент России Владимир Путин. Нападение совершили радикальные исламисты, отметил он. Позднее были задержаны и арестованы и другие причастные к теракту, всего — 12 человек.

Глава государства подчёркивал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». В Совете безопасности России сообщили, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей террористической атаки с Украиной.