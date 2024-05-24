Будапешт, 24 мая, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Для мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо провести переговоры между Москвой и Вашингтоном, и какие-то контакты должны быть у Киева и Москвы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Я думаю, параллельно будут идти два совершенно разных процесса. Должен быть какой-то контакт между Украиной и Россией. Но где-то за этим будут ещё и настоящие переговоры между россиянами и американцами, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наше существование на следующие 20 или 30 лет», — сказал глава венгерского правительства в интервью интернет-изданию Blikk.

По словам Орбана, в конфликте на стороне Украины стоит весь Запад, который «воюет с русскими через метастазы», а Украину использует в качестве посредника, добавил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Виктор Орбан отмечал, что желание Запада победить Россию на Украине не осуществится, и это уже очевидно. Он подчеркнул, что время не на стороне Запада, и ситуация в зоне боевых действий развивается в интересах России. По словам главы венгерского правительства, чем быстрее завершится конфликт, тем будет лучше для всех.

Сенатор от американского штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс считает, что Соединённым Штатам Америки безразлична судьба Украины. Он пояснил, что, если бы Вашингтон хотел помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой. Сенатор также возмутился тем, что деньги, полученные от американских налогоплательщиков, отправляют на Украину, где средства попадают в карманы коррупционеров.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не проявляет желания Запада прекращать конфликт на Украине. Запад по-прежнему пытается добиться поражения России на поле боя.