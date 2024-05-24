Белград, 24 мая, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Сербия признательна России, а также другим странам, которые не проголосовали за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году. Об этом 23 мая заявил Александар Вучич в эфире радио и телевидения Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«На нашей стороне было более двух третей населения земного шара — воздержавшихся и [проголосовавших] против. Я хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Объединённые Арабские Эмираты. Сербия никогда этого не забудет. Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться», — отметил Вучич.

Также он перечислил страны Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, представители которых воздержались или проголосовали против указанной резолюции.

Как передавало ИА Регнум, Генеральная ассамблея ООН 23 мая утвердила внесённый Германией и Руандой проект резолюции по «геноциду в Сребренице». В её поддержку проголосовали представители 84 стран, а против — 19 государств, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия и Куба. От голосования воздержались представители 68 стран.

Россия выступает против продвигаемой резолюции о событиях в Сребренице. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что документ нарушает Дейтонское соглашение, а возможное принятие может привести к дестабилизации всего балканского региона. Глава российского диппредставительства подчеркнул, что Генассамблея ООН никогда не осуждала геноцид, который осуществила нацистская Германия на территории Советского Союза и вообще на территории Европы, однако после создания прецедента с резолюцией по Сребренице ситуация может измениться.