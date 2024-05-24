Рим, 24 мая, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Группа европейских ученых и политиков обратилась с открытым письмом к новому созыву Европейского парламента (ЕП) и призвала указанный орган выступить посредником в диалоге между Россией и Украиной, а также провести мирную конференцию с участием обеих сторон. Текст соответствующего документа опубликовала итальянская газета Corriere Della Sera (CDS).

Иван Шилов ИА Регнум

Обращение поддержали бывший депутат Европарламента и парламента Италии Лучана Кастеллина, экс-председатель комитета по иностранным делам итальянского сената Джан Джакомо Мигоне, а также бывший генсек Международного бюро мира (IPB) Колин Арчер и несколько профессоров из университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии.

Авторы письма отметили, что ранее руководство ЕС постоянно отвергало разрешение конфликта на Украине путём дипломатии. Они также указали, что европейские страны только повышали риск прямого столкновения с Россией, предоставляя Киеву оружие и разведывательную информацию.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая стало известно, что некоторые западные правительства готовят акцию, чтобы убедить главу киевского режима Владимира Зеленского признать необходимость переговоров. Такая инициатива продвигается на фоне успехов российской армии в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Он отметил, что основой для них являются договорённости, достигнутые в Стамбуле в ходе переговоров в 2022 году. Российский лидер напомнил, что украинская делегация подписала соглашение, но потом киевский режим сорвал диалог. Путин также назвал необоснованными «хотелками» условия, на которых Запад и Киев предлагают провести переговоры.

С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдёт инициированная Киевом конференция по Украине. России на мероприятии не будет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны-партнёры воздержаться от участия в этих переговорах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что цель переговоров по Украине в Швейцарии — сформулировать ультиматум для Москвы.