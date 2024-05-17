Париж, 17 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Администрации ряда стран Запада на фоне успехов российской армии в ходе СВО на Украине готовят акцию, цель которой — убедить главу киевского режима Владимира Зеленского, сообщила 17 мая французская радиостанция Europe 1, ссылаясь на источники.

Global Look Press/Ukraine Presidency

«Западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию, чтобы убедить Владимира Зеленского признать необходимость переговоров», — заявило издание.

Отмечается, что пока не ясно, готов ли глава киевского режима взять на себя роль миротворца. При этом, как сообщил изданию французский военный источник, в подразделениях ВСУ нехватка личного состава в среднем достигает 40%. Эту информацию подтвердил украинский офицер, пожелавший остаться неизвестным. Он также сообщил о массовом дезертирстве в ВСУ среди молодых бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 17 мая заявил, что российские войска в ходе наступления на севере региона освободили 200 квадратных километров. Он также сообщил, что бойцы ВС РФ зачищают Волчанск от остатков подразделений противника.

Президент России Владимир Путин 17 мая очередной раз заявил о готовности к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что основой для них являются договорённости, достигнутые в Стамбуле в ходе переговоров в 2022 году. Глава государства напомнил, что украинская делегация подписала соглашение, но потом киевский режим сорвал диалог. Президент также назвал необоснованными «хотелками» условия, на которых Запад и Киев хотят вести переговоры.