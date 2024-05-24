Москва, 24 мая, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Старшего лейтенанта Вооружённых сил России Ивана Жарского премируют за подбитый в зоне спецоперации западный танк. Об этом на премии RU. TV сообщил журналистам основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В ближайшее время мы привезём его к нам в редакцию радио («Русское радио. — Прим. ред.) и вручим то, что мы обещали, — денежное вознаграждение, потому что какие бы ни были виды поощрения, никто денежные знаки ещё не отменял», — рассказал Киселёв.

По его словам, пока ведутся поиски бойца Жарского, для этого пришлось обратиться в Министерство обороны.

Киселёв также напомнил, что за подбитую в зоне СВО бронетехнику западного производства денежное поощрение получили более десяти российских военнослужащих.

По мнению Киселёва подвиги бойцов должны поощряться не только морально, но и материально, таким образом можно выразить благодарность за отвагу и преданность Родине.

Инициативу поддерживают и другие знаменитости, среди которых Денис Майданов, Григорий Лепс, Николай Басков, Юлия Михальчик, Юлия Барановская, артисты группы «Земляне». Большой вклад внесли сыновья Владимира Киселёва — Юрий и Владимир, а также его жена Елена Север.

Как сообщало ИА Регнум, российский певец Григорий Лепс передал бойцу ВС России 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard. Солдат с позывным Веном заверил, что деньги получил.

Первым российским военным, который получил премию в 1 млн рублей за уничтожение немецкого танка Leopard, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов. Денежную премию учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири». Награду российскому бойцу передал член Совфеда от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.