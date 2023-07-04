Москва, 4 июля, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Российский певец Григорий Лепс передал бойцу ВС РФ 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard.

Andrew Ustinovich Григорий Лепс

Певец об исполнении обещания написал в своём Telegram-канале.

«Я ответил за свои слова», — сказал Лепс.

Солдат с позывным Веном заверил, что деньги получил.

В комментариях читатели восхитились поступком Григория Лепса.

«Мы и не сомневались, что так будет!» — написала Надежда Гребёлкина.

Как сообщало ИА Регнум, первым российским военным, который получил премию в 1 млн рублей за уничтожение немецкого танка Leopard, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов.

Денежная премия была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».