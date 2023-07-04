Лепс выплатил 1 млн рублей бойцу за подбитый вражеский Leopard
Лепс выплатил 1 млн рублей бойцу с позывным Веном за подбитый вражеский танк Leopard
Москва, 4 июля, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Российский певец Григорий Лепс передал бойцу ВС РФ 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard.
Andrew Ustinovich
Григорий Лепс
Певец об исполнении обещания написал в своём Telegram-канале.
«Я ответил за свои слова», — сказал Лепс.
Солдат с позывным Веном заверил, что деньги получил.
В комментариях читатели восхитились поступком Григория Лепса.
«Мы и не сомневались, что так будет!» — написала Надежда Гребёлкина.
Как сообщало ИА Регнум, первым российским военным, который получил премию в 1 млн рублей за уничтожение немецкого танка Leopard, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов.
Денежная премия была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».