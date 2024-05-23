Вашингтон, 24 мая, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем людям не придётся работать. Роботы и искусственный интеллект (ИИ) придут на смену человеческому труду, заявил 23 мая миллиардер во время выступления на конференции VivaTech по видеосвязи.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Любая работа, которую кто-нибудь выполняет, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. Но в основном ИИ и роботы будут предоставлять человеку любые товары и услуги, которые нужны», — приводит слова Маска издание Breaking The News.

По его мнению, человеческий труд в дальнейшем вообще станет необязательным.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Илон Маск утверждал, что ИИ неизбежно вырвется из-под контроля человека, обладая при этом потенциалом для уничтожения человечества. Скорее всего такой сценарий будет отличаться от тех, что были показаны в фантастических фильмах, говорил он. По словам Маска, в технологической сфере есть немало сторонников скорейшей разработки ИИ.

Искусственный интеллект, по всей видимости, станет умнее всего человечества уже к 2029 году, уверен Илон Маск.

В будущем ИИ сможет решать большинство интеллектуальных задач. Эта технология положительно скажется на образовании и даже станет лучшим учителем, отмечал Маск в ноябре 2023 года.