Вашингтон, 18 апреля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) неизбежно вырвется из-под контроля человека, обладая при этом потенциалом для уничтожения человечества, хотя сценарий будет отличаться от тех, что были показаны в фантастических фильмах вроде «Терминатора». Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск 17 апреля в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Это возможно. Все к тому и идет, совершенно точно», — так ответил Маск на вопрос журналиста, возможно ли появление ИИ, который будет контролировать сам себя и его невозможно будет отключить.

Маск также призвал как можно скорее создать ведомство, ответственное за регулирование сферы ИИ, не дожидаясь, пока «произойдёт что-то плохое». По мнению Маска, если нечто плохое произойдёт в сфере ИИ, то останавливать процесс может оказаться слишком поздно, так как контроль будет у ИИ. Бизнесмен пояснил, что ИИ, работающий не по задумке создателей, значительно опаснее плохого самолёта или автомобиля, так как обладает потенциалом уничтожить человечество. При этом «разумная» составляющая будет содержаться в дата-центрах, а роботы-убийцы, показанные, например, в фильме «Терминатор», станут уже заключительным этапом.

Как указал Маск, в технологической сфере есть немало сторонников скорейшей разработки ИИ. В частности, Маск назвал сооснователя Google Ларри Пейджа, который в личной беседе с миллиардером неоднократно высказывался за идею о «цифровом боге» — супер-ИИ.

«Мне показалось, что он недостаточно серьезно относится к безопасности ИИ. Он, кажется, хочет увидеть сверх-ИИ как можно скорее, по сути, цифрового бога», — пояснил Маск.

По словам Маска, на его возражение о том, что в технологии ИИ есть потенциал не только для хорошего, но и для плохого, Пейдж обвинил его в излишнем очеловечивании ИИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен Маск объявил о планах создать версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. Новая платформа будет настроена на выдачу всей необходимой информации и лишена цензуры.