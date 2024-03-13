Вашингтон, 13 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ), по всей видимости, к 2029 году может стать умнее всего человечества, считает американский предприниматель Илон Маск.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Илон Маск

Таким образом он прокомментировал позицию американского футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что уровень развития ИИ будет сопоставим с интеллектом любого человека к 2029 году.

«ИИ может стать умнее, чем любой человек, в следующем году. К 2029 году ИИ, возможно, станет умнее, чем всё человечество вместе взятое», — написал Маск в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в стране утверждена обновлённая стратегия развития искусственного интеллекта. В документе, пояснил он, говорится о новых целях, в том числе о необходимости обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели.

Алгоритмы искусственного интеллекта — это важный элемент цифровых платформ, и России нужно быть в этой сфере самодостаточной и конкурентоспособной, подчеркнул президент.

13 марта министр экономического развития Максим Решетников 13 марта на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» отраслевого Дня ИИ на выставке «Россия» заявил, что Россия входит в десятку стран, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей.