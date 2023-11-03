Лондон, 3 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от необходимости работать, заявил американский предприниматель Илон Маск в беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения», — отметил Маск, слова которого привёл телеканал Sky News.

По словам Маска, в будущем ИИ сможет решать большинство интеллектуальных задач. Он также считает, что эта технология в будущем положительно скажется на образовании и даже станет лучшим учителем.

Беседа Маска и британского премьера прошла по итогам первой глобальной конференции по вопросам искусственного интеллекта. На конференции обсуждались потенциальные риски использования ИИ, включая создание биологического оружия, кибератаки и потерю контроля над технологиями. Маск в этой связи заявил, что не знает, можем ли человечество контролировать такую вещь ИИ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 19 июля о важности развития технологии ИИ, за которой будущее. Он сравнил искусственный интеллект по важности с атомным или ракетным проектами в СССР.

Комментируя слова президента, IT-предприниматель, эксперт в области разработки программного обеспечения Игорь Ашманов заявил ИА Регнум, что технологию ИИ необходимо развивать не только в гражданской, но и в военной сфере. Государство планирует потратить на внедрение ИИ почти миллиард в 2023 году.

Британский словарь английского языка Collins Dictionary в ноябре 2023 года назвал словом года «AI» (ИИ, искусственный интеллект). Словарь также дал описание ИИ — моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ.