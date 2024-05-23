Москва, 23 мая, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Власти Финляндии руководствуются извращённой логикой, предлагая запретить покупку недвижимости гражданам России, заявила 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.

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«Расцениваем подобные действия как яркий пример «охоты на ведьм». Исходя из такой извращённой логики, можно предположить, что, по мнению финских властей, и миллионы российских туристов, ежегодно до недавнего времени приносивших сотни миллионов евро в финский бюджет в виде налогов от индустрии гостеприимства, также делали это, лишь бы навредить безопасности Финляндии», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что для принятия указанных ограничений Хельсинки потребуется обойти действующий в Финляндии конституционный запрет на дискриминацию по принципу гражданства при совершении коммерческих сделок.

«Цель, как говорится, оправдывает средства, а благоразумие и сдержанность давно перестали быть сильными сторонами финского истеблишмента», — добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Финляндии объявили о закрытии четырёх КПП на границе с Ленинградской областью и Карелией: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. В декабре власти страны остановили работу последних двух КПП.

Хельсинки объяснил решение о закрытии границ с Россией якобы наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, обвинив в этом Москву.

Официальный представитель МИД тогда заявила, что Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства.