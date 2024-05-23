В МИД ответили на желание Финляндии запретить россиянам покупать жильё
Захарова: пытаясь вредить россиянам, финские власти следуют извращённой логике
Москва, 23 мая, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Власти Финляндии руководствуются извращённой логикой, предлагая запретить покупку недвижимости гражданам России, заявила 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.
«Расцениваем подобные действия как яркий пример «охоты на ведьм». Исходя из такой извращённой логики, можно предположить, что, по мнению финских властей, и миллионы российских туристов, ежегодно до недавнего времени приносивших сотни миллионов евро в финский бюджет в виде налогов от индустрии гостеприимства, также делали это, лишь бы навредить безопасности Финляндии», — сказала она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что для принятия указанных ограничений Хельсинки потребуется обойти действующий в Финляндии конституционный запрет на дискриминацию по принципу гражданства при совершении коммерческих сделок.
«Цель, как говорится, оправдывает средства, а благоразумие и сдержанность давно перестали быть сильными сторонами финского истеблишмента», — добавила дипломат.
Как передавало ИА Регнум, ранее власти Финляндии объявили о закрытии четырёх КПП на границе с Ленинградской областью и Карелией: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. В декабре власти страны остановили работу последних двух КПП.
Хельсинки объяснил решение о закрытии границ с Россией якобы наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, обвинив в этом Москву.
Официальный представитель МИД тогда заявила, что Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства.