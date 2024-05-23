Берлин, 23 мая, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Евросоюз не будет располагать собственным ядерным арсеналом, так как подобная инициатива не связана с реальностью. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в статье для издания Economist, опубликованной 23 мая.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

Он отметил, что поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона по обсуждению будущей обороны Европы. Необходимо укрепить европейскую опору НАТО.

«Чтобы внести ясность, никакого «ядерного оружия ЕС» не будет — это просто нереально», — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что нет намерений и посягать на суверенитет французской ядерной силы сдерживания. Странам 1 членам ЕС необходимо обсудить, как получить правильное сочетание возможностей для защиты региона сегодня и в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Макрон заявил, что Евросоюз в ближайшие годы столкнётся с большими рисками быть ослабленным и может погибнуть. Французский лидер добавил, что риски обеднения для Европы высоки, поэтому ЕС нужна новая стратегия роста.

Он также отмечал, что общая стратегия обороны ЕС, выстроенная вокруг французского ядерного оружия, позволит обеспечить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что Шольц категорически не поддерживает применение ядерного оружия. Незадолго до этого лидер киевского режима Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России, которая якобы может ударить первой.

В феврале 2024 года зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью немецкой газете Tagesspiegel предположила, что Евросоюз может обзавестись собственной ядерной программой после заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств. Барлей призвала к созданию общеевропейской армии, несмотря на то, что реализация этого «потребует времени».