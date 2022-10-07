Берлин, 7 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц категорически не поддерживает применение атомного оружия. Об этом 7 октября сообщил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, отвечая на вопрос о заявлениях Владимира Зеленского о «превентивном ударе» по России.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

«Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия», — подчеркнул Бюхер, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России для того, чтобы не «ждать ядерных ударов» со стороны РФ. По утверждению главы киевского террористического режима, НАТО нужно «исключить возможность» того, что Россия применит ядерное оружие.

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Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков считает, что эти слова Зеленского говорят о его неадекватности и отсутствии критической оценки его же заявлений. Цеков отметил, что Зеленский пришёл к выводу, что он человек такого уровня влияния и достоинства, что «может говорить абсолютно недопустимые для мирового сообщества вещи».