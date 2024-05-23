Москва, 23 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным обратился к России с призывом поддержать идею проведения мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта под эгидой ООН.

Михаил Терещенко/ТАСС Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

«Арабские страны ценят роль России в справедливом урегулировании арабских проблем. В арабском мире есть полное понимание и согласие, что необходимо провести мирную международную конференцию по Палестине», — отметил он.

Монарх подчеркнул, что Россия — первая страна, к которой он обратился с призывом поддержать идею проведения подобной конференции. По его мнению, РФ — одна из самых влиятельных стран на мировой арене, она может поспособствовать организации подобного мероприятия.

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Как передавало ИА Регнум, 23 мая в Кремле начались переговоры президента России с королём Бахрейна, который прибыл с официальным визитом в Москву 22 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее уточнял, что переговоры сначала пройдут в узком составе, затем к общению будут приглашены участники делегаций. Встреча пройдёт в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По её итогам ожидается подписание документов.