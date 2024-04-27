Москва, 27 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Российский ответ на закон США о конфискации российских активов может быть асимметричным, но не менее болезненным, заявил 27 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

«Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США», — написал он.

Поэтому, отметил зампред Совбеза, Россия может дать только асимметричный ответ, который будет не менее болезненным. Медведев объяснил, что речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права).

Ответ, по словам Медведева, есть в законодательстве РФ: это так называемые реторсии. В частности — ст. 1194 ГК РФ «Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц».

По его мнению, это правило нужно сделать шире, потребуется коррекция российского гражданского законодательства, уточнил он.

Медведев заключил, что Соединённые Штаты должны заплатить за свои преступные решения.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроекты о выделении почти $61 млрд Украине и конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала конфискацию Западом замороженных российских активов оправданной мерой в рамках международного права. При этом она признала, что ряд стран обеспокоен конфискацией активов, поэтому предлагаются разные варианты. Их рассмотрят участники саммита «Группы семи» (G7), который пройдёт в июне в Италии.

Замглавы МИД Сергей Рябков допустил понижение уровня дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, ответ Москвы на изъятие российских активов на Западе будет соответствовать интересам страны.