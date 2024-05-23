Москва, 23 мая, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Представители «Народного фронта» передали участникам спецоперации гуманитарный груз, который был собран в рамках сбора «Защитникам Белгорода» и приобретён на средства фонда «Всё для Победы!». Об этом 23 мая сообщает пресс-служба «Народного фронта».

ТАСС/ Владимир Астапкович

Защитникам Белгородской области передали спальные мешки, дизельные генераторы, прицелы, квадроциклы, бронежилеты, квадрокоптеры «Мавик» и другую технику. Кроме того, представители движения доставили штурмовикам газовые плиты и баллоны, позволяющие приготовить еду в сложных фронтовых условиях.

Представитель «Народного фронта», олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Андрей Коваленко уточнил, что защитники Белгорода — это бойцы, принимающие участие в спецоперации, которые находятся на приграничных территориях и в Харьковской области.

Помимо этого, «Народный фронт» наградил премией «Команда Путина» жителей Белгородской области, которые отличились в помощи городу. Это были те, кто спасал людей, разбирал завалы, готовил гуманитарную помощь, помогал с эвакуацией.

Примером настоящего гражданского подвига стало участие студентов белгородских вузов в оказании помощи. Например, студент второго курса НИУ «БелГУ» Никита Павкин неоднократно участвовал в эвакуации жителей, ликвидировал строительный мусор, завалы и стёкла. С ним работали студенты Белгородского ГАУ имени В. Я. Горина Кирилл Овчинников, Тимофей Сологубовский и другие.

Сотрудница одного из детских садов Белгорода Ольга Смолякова помогала организовывать питание для жителей обстрелянного ВСУ дома и добровольцев, которые расчищали завалы.

Представитель молодёжного крыла «Народного фронта» Дарья Бондаренко рассказала, что 30 декабря 2023 года активисты оперативно выехали на ликвидацию последствий обстрела города со стороны ВСУ. Они убирали завалы, разгребали стёкла, старались поддерживать местных жителей.

«Все были напуганы, боялись продолжения обстрелов. Мы помогали переносить вещи тем, кто эвакуировался, и говорили, что всё будет хорошо», — приводит пресс-служба её слова.

Отмечается, что ранее «Народный фронт» вручил премию «Команда Путина» в десятках городов России, первыми из которых стали Луганск и Донецк.

В период массированных обстрелов добровольцы объединённого гуманитарного штаба «Народного фронта» выезжали в Шебекино, где помогали маломобильным гражданам, развозили гигиенические наборы, гуманитарную продуктовую помощь и пекли хлеб для жителей. Они также помогали животным, передавая стройматериалы и корма местному приюту. Волонтёры выезжали в Грайворонский городской округ и поддерживали жителей, которые приняли решение не покидать свои дома. Они регулярно навещали бойцов, передавая им продовольствие и строительные материалы. Эта работа будет продолжаться, сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в структуре «Народного фронта» появился специальный «Кулибин-клуб», который находит по всей России народных умельцев, помогает им внедрять разработки, созданные для нужд спецоперации, и передавать их на фронт.

Активисты уже провели испытания наземного робототехнического комплекса БРГ-1, который позволяет эвакуировать раненых и доставлять грузы. Машина развивает скорость до 15 км/ч и может перевозить до 250 кг. Дальность управления достигает 5 км.

«Кулибин-клуб» помогает налаживать серийное производство дронов-камикадзе «Скворец» с конфигурацией 10 дюймов, летающих на расстояние около 20 км и способных нести до 3,5 кг полезной нагрузки. Также организация участвует в доставке дронов на передовую.

Налажено беспрерывное производство с целью обеспечения всех потребностей передовой. 17 мая стало известно, что «Народный фронт» готовит к отправке первую часть партии, пять тысяч штук.

Кроме того, «Кулибин-клуб» оказывает помощь компаниям, которые производят БПЛА-разведчики, проводить испытания дронов и масштабировать их выпуск для использования на фронте. Непрерывная дальность полёта некоторых разведывательных дронов достигает 40 км. Их производство сейчас наращивается с учётом растущей потребности на передовой. «Кулибин-клуб» оказывает помощь в том числе с модификацией и доработкой аппаратов.