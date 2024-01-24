Москва, 24 января, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Народный фронт отрыл «Кулибин-клуб», который находит народных умельцев по всей стране и помогает им внедрять изобретения, созданные для нужд СВО, и передавать их на фронт.

Народный фронт

Активисты уже провели испытания наземного робототехнического комплекса БРГ-1, который позволяет эвакуировать раненых и доставлять грузы. Он развивает скорость до 15 км/ч, может перевозить вес до 250 кг, а дальность управления им достигает 5 км, если использовать ретранслятор. Оператор управляет машиной с помощью джойстика.

«Сейчас мы разрабатываем и уже выпускаем специальные тележки, на которые можно погрузить раненого и эвакуировать с поля боя», — сообщил главный инженер НПО «Грань» Андрей.

У БРГ-1 гусеничный ход, и это позволяет ему преодолевать препятствия. Комплекс перевозит раненых волоком, для этого к нему крепят спасательные медицинские носилки. Для маскировки от вражеских дронов машину и раненого можно скрывать масксетями. Аналогов БРГ-1 в зоне СВО нет.

«Мы лично следим за каждым изделием, которое поступает от нас на линию соприкосновения, проверяем их, тестируем, совместно с Министерством обороны и другими разработчиками и инженерами доводим их до ума», — рассказал представитель «Кулибин-клуба» Александр Паничев.

«Кулибин-клуб» также занимается разработкой и производством различных средств, которые нужны для бойцов. Организация наладила производство в промышленных масштабах хвостовиков и накольников, которые устанавливают на боеприпасы, сбрасываемые беспилотниками на противников. Хвостовик нужен для прямого полёта снаряда, а накольник подрывает его. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко сообщил, что по просьбе военных разработали конструкцию хвостовика, которая позволяет уменьшить погрешность при попадании в цель.

Кроме того, движение разрабатывает корпус динамической защиты, которая отстреливает попавший в броню снаряд и спасает экипаж бронемашины. Также при поддержке клуба в одном из ростовских клуба изготавливают 200 долговременных огневых точек (ДОТ). Их потом передадут на передовую.

Движение участвует и в изготовлении специальных бронированных машин багги. На них бойцы, защищённые бронёй, могут прибывать на линию фронта или покидать её. В машине сделали кнопку, которая выключает всё освещение на ней, если нужно быстро скрыться от врага. Конструкторы усилили броню в этой технике и добавили багажники для грузов.

«Это очень надёжные машины. Они разработаны специально для самых тяжёлых условий. Прежде чем поставить багги на передовую, мы их тестируем на специальном полигоне, где условия максимально приближены к фронтовым», — рассказал главный конструктор предприятия — производителя багги Эдуард Мымрин.

Как сообщало ИА Регнум, Омский завод транспортного машиностроения в январе запатентовал разработанные экраны динамической защиты для тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Сонцепёк». Экраны защищают от противотанковых управляемых ракет и дронов. Также изобретатели оснастили гусеницы базы ТОС вертикальным фальшбортом, который также обеспечивает дополнительную защиту.