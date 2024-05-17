Москва, 17 мая, 2024, 16:53 — ИА Регнум. «Кулибин-клуб» Народного фронта сейчас помогает налаживать серийное производство дронов-камикадзе «Скворец» с конфигурацией 10 дюймов, летающих на расстояние около 20 километров и способных нести до 3,5 килограмма полезной нагрузки. Также организация участвует в доставке дронов на передовую.

Официальный сайт Министерства обороны РФ

«Сейчас производители дронов «Скворец» стали партнёрами «Кулибин-клуба», и их производственные мощности уже составляют более пяти тысяч изделий в месяц. Совместно мы планируем производить до 10 тысяч беспилотников в месяц. На данный момент на передовую отправлено порядка 10 тысяч изделий, каждый дрон успешно использован. Есть видео от бойцов, которые их использовали и подтвердили, что это отличный продукт», — рассказал руководитель «Кулибин-клуб» Народного фронта Александр Паничев.

Налажено беспрерывное производство с целью обеспечения всех потребностей передовой. Сейчас Народный фронт готовит к отправке первую часть партии, пять тысяч штук.

Кроме того, «Кулибин-клуб» оказывает помощь компаниям, которые производят БПЛА-разведчики, проводить испытания дронов и масштабировать их выпуск для использования на фронте. Непрерывная дальность полёта некоторых разведывательных дронов достигает 40 километров. Их производство сейчас наращивается с учётом растущей потребности на передовой. Кулибин-клуб оказывает помощь в том числе с модификацией и доработкой аппаратов.

Также эксперты «Кулибин-клуба» провели испытания инновационной специальной экспедиционной лодки для тяжёлых условий эксплуатации. Изделие было разработано при поддержке организации. Представители «Кулибин-клуб» вместе с военнослужащими провели испытания инновационной разработки, подвергнув пулемётному обстрелу и сбросив осколочные снаряды. Лодка сохранила все свои характеристики, получив лишь незначительные повреждения верхней обшивки. Такие изделия, по мнению разработчиков, помогут бойцам маневрировать и выполнять задачи даже под обстрелом противника. Они пригодны для десантирования на необорудованный берег, эксплуатации в тяжёлых погодных условиях с высотой волны до двух метров при удалении от берега не более 12 морских миль. Вес лодки в полной комплектации — 520 килограммов, грузоподъёмность — до 892 килограммов, мощность — до 130 лошадиных сил.

Уже 40 инновационных лодок помогают бойцам на линии боевого соприкосновения. Планируются новые поставки.

«Кулибин-клуб» Народного фронта занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам — квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в структуре Народного фронта появился специальный «Кулибин-клуб», который находит по всей России народных умельцев, помогает им внедрять разработки, созданные для нужд спецоперации, и передавать их на фронт.

Активисты уже провели испытания наземного робототехнического комплекса БРГ-1, который позволяет эвакуировать раненых и доставлять грузы. Машина развивает скорость до 15 километров в час и может перевозить до 250 кг. Дальность управления достигает 5 км.