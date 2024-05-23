Москва, 23 мая, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Демонстрация в Конгрессе США карты России с зоной, которую могут накрыть американские ракеты ATACMS, поставленные киевскому режиму, является русофобией. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Это показатель отчаянной русофобии, поразившей американскую верхушку, которая понимает только язык силы», — приводит слова общественника «Газета.Ru».

Чегринец добавил, что «образумить и отрезвить» американских политиков, желающих нанести России максимальный ущерб, может только демонстрация силы.

Вместе с тем он предложил ВС РФ сбивать над Чёрным морем американские разведывательные БПЛА, которые наводят удары ВСУ по территории России.

Как передавало ИА Регнум, в Конгрессе США глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту России, на которой отмечена зона досягаемости американских ракет, поставляемых Украине.

Маккол, показывая карту, поинтересовался у госсекретаря США Энтони Блинкена, что тот думает по данному вопросу. Блинкен не стал отвечать, добавив, что соответствующие решения должны приниматься в Киеве. Маккол перебил его и напомнил, это не Конгресс запретил такие удары. Республиканец призвал Госдепартамент отменить запрет.

22 мая Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решит, стоит ли ей наносить удары вглубь российской территории. Он подчеркнул, что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то Госдепартамент этим не занимался. При этом Блинкен выразил желание гарантировать получение Киевом необходимой техники.

В Вашингтоне в геометрической прогрессии растёт уровень истерической реакции на успехи российских войск в ходе спецоперации на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он назвал крайне опасными и безрассудными призывы американских политиков о наращивании помощи киевскому режиму для нанесения ударов вглубь России. Такие заявления русофобов означают дальнейшее втягивание США в конфликт на стороне Украины, указал дипломат.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Конгрессе США есть много «горячих голов», провоцирующих рост напряжённости в ситуации вокруг конфликта на Украине.