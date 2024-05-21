Москва, 21 мая, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Жители семи субъектов РФ могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба VK.

Наталья Селиверстова /РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время пилотный проект реализуется в 16 субъектах РФ, данный проект курирует Минэкономразвития России.

«В рамках проекта создается цифровая экосистема, которая обеспечит взаимодействие МФЦ с гражданами через VK Мессенджер. Пользователи сервиса смогут получать информацию о готовности документов и статусах обращений на получение госуслуг, записываться на приём или отменять запись в МФЦ, делиться мнением о работе офисов «Мои документы», задавать вопросы в чат-боте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жителям Тюменской, Кировской, Калужской, Ярославской, Липецкой областей, а также Санкт-Петербурга и Дагестана уже доступна часть инструментов для взаимодействия с МФЦ.

Так, жителям Липецкой области с апреля было доставлено свыше 3 тыс. уведомлений от МФЦ, Кировской области — около 6 тыс. уведомлений. Благодаря появившейся возможности информировать население через VK, центры госуслуг Ярославской области зафиксировали снижение нагрузки на контактный центр на 15% в первый месяц после старта проекта. В других регионах проект проходит организационную стадию.

По словам статс-секретаря — заместителя министра экономического развития России Алексея Херсонцева, Россия свыше 10 лет активно занимается цифровизацией госуслуг и повышением их доступности.

«Вместе с командой VK мы развиваем ещё один — цифровой — канал взаимодействия населения с офисами «Мои документы». Получение обратной связи от пользователей VK Мессенджера позволит оперативно реагировать на запросы получателей госуслуг и тем самым повышать качество клиентского сервиса», — приводит пресс-служба его слова.

Директор МФЦ Калужской области Михаил Иванов отметил, что сервис по рассылке уведомлений в VK Мессенджере оказался очень эффективным. Благодаря реализации проекта с VK было повышено качество обслуживания заявителей, снижена нагрузка на операторов кол-центра, сокращены расходы на услуги связи.

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов отметил, что компания стремится дать пользователям возможность решать множество задач с помощью разных сервисов. VK Мессенджер объединяет в себе инструменты для общения с друзьями и быстрого взаимодействия с компаниями.

Он уточнил, что новая функциональность официальных чат-ботов МФЦ поможет гражданам упростить получение услуг, а государственным организациям — стать ближе к жителям.

«Мы продолжим работу по внедрению нашего решения в МФЦ на уровне регионов России и планируем совершенствовать сервис для тех, кто уже успешно протестировал пилот», — цитирует пресс-служба его слова.

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