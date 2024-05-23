Москва, 23 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Налоговая система должна быть справедливой, сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики в целом. Об этом 23 мая заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в интервью газете «Ведомости».

Известия/Михаил Терещенко

«Наша первая задача в том, чтобы прогрессивная ставка не коснулась подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может платить больше в силу своего достатка. Второе — очень важно, чтобы люди понимали, на что государство направляет налоги, насколько эффективно и прозрачно оно их тратит. Налоговая система должна быть сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики в целом и, повторюсь, — справедливой», — отметил он.

Макаров напомнил, что ранее, когда ставку НДФЛ для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, увеличили на два процентных пункта (с 13 до 15%), было заявлено, что дополнительные средства пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Это не вызвало возмущения в обществе, и в результате в 2023 году удалось спасти жизни более семи тысяч детей, пояснил он.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам также отметил, что в России сейчас около 10 млн человек зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход. Им было обещано не менять условия в течение десяти лет. Хотя они, вероятно, могут платить больше, самозанятых нужно вывести за рамки обсуждения, поскольку вопрос стоит в доверии налогоплательщика к государству, подчеркнул Макаров.

Он также отметил, что был предложен более плавный переход от упрощённого режима налогообложения к общему для малого и среднего бизнеса. По его словам, это поможет предотвратить дробление компаний и позволит предпринимателям расти и развиваться. Кроме того, предложено провести амнистию тех, кто прибегал к недобросовестной практике дробления компаний.

«Подавляющее большинство пользователей этого режима с выручкой до 60 млн руб. Думаю, что их трогать вообще не надо. А «переходная» стадия сейчас — это более 250 млн рублей, может тоже стоит рассмотреть вопрос об увеличении порога», — добавил глава комитета.

По его словам, прогрессивная шкала налога на прибыль также не является лучшей идеей, поскольку она может привести лишь к занижению налога.

При более справедливой налоговой системе должны выиграть те, кто инвестирует, вкладывает в развитие региона, в котором образуется прибыль, повышает зарплату работникам и заботится об их благосостоянии. А проиграть же должны те, кто пытается уходить от уплаты налогов, выводить деньги из России или формировать центры прибыли за пределами страны, подчеркнул депутат.

Также необходимо предусмотреть механизм бюджетного перераспределения для сокращения неравенства между регионами. Дополнительные средства, полученные в результате изменений, будут направлены в те регионы, которые нуждаются в поддержке.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 14 марта заявил, что необходимо ввести эффективные механизмы в области распределения налогового бремени в России. Он отметил, что новая налоговая система будет сложнее, но справедливее. Необходимо предусмотреть механизмы, которые позволят предотвратить уход от налогов или намеренное занижение налоговых платежей, добавил Медведев.

Председатель правительства Михаил Мишустин 3 апреля в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе заявил, что более справедливая налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что на данный момент прорабатываются параметры изменений НДФЛ для разных категорий доходов. Министр подчеркнул, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. По утверждению Силуанова, семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко заявил, что в 2023 году фонд «Круг добра» оказал помощь 23,5 тыс. детей на сумму 212 млрд рублей. Для работы фонда были внесены изменения в налоговое законодательство, введён дополнительный налог в размере 2% на доходы граждан, которые превышают 5 млн рублей в год. Средства, предназначенные фонду, — это народный бюджет и хороший пример того, как введение прогрессивной шкалы налогообложения, повышения НДФЛ с 13% до 15% для высоких доходов помогло решить колоссальную социальную проблему, добавил он.