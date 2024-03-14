Москва, 14 марта, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Необходимо ввести эффективные механизмы в области распределения налогового бремени в России, заявил 14 марта заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Petrov Sergey/Global Look Press Дмитрий Медведев

Новая налоговая система будет сложнее, но справедливее, отметил он на заседании программной комиссии «Единой России».

«В соответствии с поручением президента прошу вас совместно с профильными ведомствами подготовить предложения по модернизации фискальной системы в нашей стране, эта тема вне всякого сомнения будет исключительно резонансной. Я имею в виду справедливое распределение налогового бремени с точки зрения подоходного налога и с точки зрения корпоративных налогов», — сказал Медведев.

Необходимо предусмотреть механизмы, которые позволят предотвратить уход от налогов или намеренное занижение налоговых платежей, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, отвечая на вопрос о возможном введении прогрессивной системы налогообложения, заявил, что российское общество абсолютно нормально воспримет переход к такой системе. Президент добавил, что власти намерены снизить налоговое бремя в том числе для многодетных семей, предпринять ещё целый ряд шагов по этому направлению. Путин также отметил, что даже те, кто ранее были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для прогрессивного налогообложения.

Президент, говоря о справедливом налогообложении, имел в виду то, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Основные модальности и технологии прогрессивного налогообложения должны предложить депутаты Госдумы, добавил он.