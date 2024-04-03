Москва, 3 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Важно учесть каждую деталь. Ведь налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство», — сказал он.

Премьер уточнил, что налоговая система должна делать это как в обществе, так и в социально-экономическом развитии.

Изменения в налоговой сфере должны в первую очередь способствовать благу россиян, экономики и страны в целом, отметил Мишустин.

Он добавил, что депутаты хорошо знают интересы и потребности избирателей, запросы бизнеса, общественных институтов и происходящие в субъектах Федерации процессы.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 18 марта заявил, что для развития России нужно создать налоговую систему, сохраняющую стабильность не менее шести лет. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе необходимо быть очень аккуратными.

Президент 26 марта подписал закон о введении вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения. Согласно документу, от НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей ежегодно при вкладе средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), если выплаты по нему предусмотрены не ранее достижения пенсионного возраста, и на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Президент 1 апреля поручил правительству России установить ряд новых налоговых вычетов. Они затронут в том числе проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО.