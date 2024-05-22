Москва, 23 мая, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Встречу в онлайн-формате провёл с главой Липецкой области Игорем Артамоновым президент России Владимир Путин. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России обсудил с главой Липецкой области ключевые проблемы региона и попросил уделить особое внимание укомплектованности медучреждений персоналом. Российский лидер попросил Артамонова рассказать, что намерены делать власти региона для решения этой проблемы.

Кроме того, президент России поддержал намерение Артамонова участвовать в выборах и пожелал ему успеха, напомнив о важности прямой работы с людьми.

«Игорь Георгиевич, я хочу пожелать вам успеха. Ну, надеюсь… Вы человек опытный, с людьми нужно работать напрямую, Вы это знаете. Особенно в этот период предвыборный. Так что вперед, желаю Вам удачи», — добавил Путин.

В ответ Артамонов поблагодарил президента России за доверие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Единый день голосования пройдёт в России 8 сентября текущего года. Ранее планировалось провести 16 выборов глав регионов, но из-за кадровых изменений в правительстве их количество выросло. В четырёх регионах — Калининградской, Кемеровской, Тульской областях и Хабаровском крае выборы пройдут досрочно — в единый день голосования.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что более 20 российских регионов подали заявки в Центральную избирательную комиссию на применение дистанционного электронного голосования в ходе сентябрьских выборов. Всего в этот день пройдут порядка 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны, сообщила Памфилова.