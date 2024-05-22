Вашингтон, 22 мая, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Подготовку к международной конференции по Украине в Швейцарии ведут США, но о возможном участии в ней главы Белого дома Джозефа Байдена объявить пока не готовы. Такое заявление 22 мая сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, который транслировался на YouTube-канале NBC News.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

«Я лично вовлечён в подготовку к этому саммиту, равно как и другие представители правительства США. Наша страна является ключевой силой в вопросе продвижения тезиса о мире для Украины при учете её суверенитета и территориальной целостности», — уточнил Салливан.

Представитель Белого дома добавил, что относительно возможного визита Байдена на предстоящую конференцию в швейцарском Бюргенштоке объявлений сделать не готов, и предложил подождать дальнейшего развития событий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии, на конференцию, посвященную Украине, приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. При этом, по информации от швейцарских властей,Россия не вошла в число приглашённых на эту встречу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бессмысленными переговоры по ситуации на Украине без участия представителей России. Он также отметил, что ещё нужно понять, какие условия мирного процесса собираются обсуждать на конференции в Швейцарии.

Президент России Владимир Путин назвал паноптикумом запланированную конференцию в Бюргенштоке. Он отметил, что на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.