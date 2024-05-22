Вашингтон, 22 мая, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден проигрывает глобальную идеологическую третью мировую войну, поскольку Россия, Китай и Иран якобы активно нападают на интересы Вашингтона по всему миру, пишет 22 мая издание The Hill.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

В материале отмечается, что Вашингтон столкнулся с конфликтами на Украине, Ближнем Востоке, а также потенциальной эскалацией вокруг Тайваня.

«Байден, похоже, попавший в тиски ноябрьских предвыборных расчётов, отказывается даже признать, что мы уже находимся в состоянии третьей мировой войны, не говоря уже о том, чтобы принять необходимые меры для победы в ней», — говорится в статье.

Авторы статьи Марк Тот и Джонатан Свит считают, что у Вашингтона катастрофически не хватает военного потенциала, мощностей по производству оружия и боеприпасов, а также способности сражаться в кибервойне и противостоять дезинформации, якобы исходящей из Москвы и Пекина.

«Проще говоря, чем больше Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, выступает за деэскалацию, тем больше наши враги используют эти окна для эскалации», — пишет The Hill.

Как передавало ИА Регнум, в апреле член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в программе американского журналиста Такера Карлсона заявила, что США приближают мировую войну, действуя против России. Она добавила, что такая ситуация не соответствует интересам национальной безопасности США.

В феврале бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон проиграет третью мировую войну ещё до её начала. Он отметил, что нынешняя администрация ведёт страну к разрушению быстрыми шагами.

Летом 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об опасности третьей мировой войны из-за Запада. Ранее он также раскритиковал стремление европейских чиновников назвать поставки оружия Киеву попыткой «предотвратить» третью мировую войну и добавил, что такая война не начнётся на танках или истребителях.