Вашингтон, 4 апреля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты приближают мировую войну, действуя против России через поддержку Украины. Об этом заявила член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в программе американского журналиста Такера Карлсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

По её мнению, Вашингтон развязал в отношении России прокси-войну. Тейлор-Грин отметила, что такая ситуация не соответствует интересам национальной безопасности США.

Член палаты представителей также напомнила о миграционном кризисе, который наблюдается в Соединённых Штатах. Она отметила, что эта ситуация разрушает страну и американские граждане не хотят, чтобы США передавали Киеву новый пакет помощи в $60 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мир никогда ещё не был настолько близок к началу третьей мировой войны. Вместе с тем политик предположил, что её наступление можно предотвратить.

24 февраля Трамп предупредил, что Соединённые Штаты проиграют третью мировую войну ещё до её начала в случае продолжения правления действующего президента Джо Байдена. Республиканец предположил, что при указанном сценарии США даже не успеют стать участником подобного конфликта.

30 марта американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис указан на то, что Вашингтон совершает ошибку, поддерживая Киев в конфликте с Россией. Он добавил, что за эти действия США расплачивается народ Украины.