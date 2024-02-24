Вашингтон, 24 февраля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки проиграют третью мировую войну до её начала, если президент США Джо Байден останется править в стране. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 24 февраля на Конференции консервативного политического действия.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политик считает, что в такой ситуации государство даже не успеет стать участником подобного конфликта.

«Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», — сказал он.

По мнению Трампа, развитие событий определят предстоящие выборы президента США. Республиканец предупредил, что в случае переизбрания Байдена страну ждёт худшее.

Экс-глава Белого дома утверждает, что действующий американский президент не владеет информацией о происходящем вокруг. Трамп также отметил, что нынешняя администрация США ведёт страну к разрушению быстрыми шагами.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Дональд Трамп выразил мнение о том, что до конца нахождения Джо Байдена на посту президента США может начаться третья мировая война. Политик добавил, что действующий американский лидер превращает мир в ад и втягивает Соединённые Штаты в кровавый конфликт.

18 февраля кандидат на пост президента США и бывший постоянный представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли предупредила, что после поражения Украины в вооружённом конфликте с Россией может произойти столкновение НАТО и РФ.