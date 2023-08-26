Москва, 26 августа, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Оппоненты России из западных государств активно толкают все остальные страны к третьей мировой войне. Об этом 26 августа заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я скажу прямо, если бы они их [сигналы] услышали, было бы лучше, сомнений нет. Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают», — сказал он в интервью ТАСС.

Комментируя тезис о том, что жёсткая реакция России на агрессию Грузии в 2008 году была чётким сигналом для США и НАТО о том, что к озабоченностям Москвы нужно прислушиваться, замглавы Совбеза констатировал, что ни США, ни НАТО так и не услышали сигналы российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Медведев заявил, что поражение западных стран в конфликте является неизбежным, так как для них это чужая война и в ней гибнут чужие для них люди. Замглавы Совбеза подчеркнул, что для России происходящее — экзистенциальный конфликт и борьба за самосохранение.

В июне 2023 года экс-разведчик американской армии Скотт Риттер отмечал, что победа России над Западом в украинском конфликте неизбежна, так как от неё зависит судьба страны. Он уточнил, что западные страны не готовы заплатить за победу любую цену в этой ситуации.