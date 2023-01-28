Москва, 28 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Попытки ряда чиновников в странах Европы назвать поставки оружия киевскому режиму якобы попыткой «предотвратить» третью мировую войну раскритиковал 28 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Как напомнил Медведев, ранее главы минобороны Италии и Великобритании заявили, что поставки странами Запада оружия Киеву якобы являются способом «предотвратить» третью мировую войну.

«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — всё в труху», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры о передаче Киеву военных самолётов и ракет ведутся с Западом в ускоренном формате.