Москва, 22 мая, 2024, 19:18 — ИА Регнум. В 2023 году фонд «Круг добра» оказал помощь 23,5 тыс. детей на сумму 212 млрд рублей. Об этом 22 мая сообщил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, председатель правления фонда «Круг добра», протоиерей Александр Ткаченко, передаёт пресс-служба фонда.

Фонд «Круг добра»

По его словам, в прошлом году на закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, а также оплату высокотехнологичной медицинской помощи фонд направил 120,9 млрд рублей.

Фонд «Круг добра» был создан указом президента России для дополнительного к существующим государственным программам механизма организации и финансирования помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, закупки зарегистрированных и не зарегистрированных в России дорогостоящих инновационных препаратов.

«Фонд — уникальный механизм помощи детям с тяжёлыми, редкими (орфанными), хроническими заболеваниями. Для работы фонда были внесены изменения в налоговое законодательство, введён дополнительный налог в размере 2% на доходы граждан, которые превышают 5 млн рублей в год. Средства, предназначенные фонду — это народный бюджет и хороший пример того, как введение прогрессивной шкалы налогообложения, повышения НДФЛ с 13% до 15% для высоких доходов помогло решить колоссальную социальную проблему», — цитирует пресс-служба слова Ткаченко.

Он добавил, что в прошлом году фонд реализовал поручение президента о расширении возрастных рамок помощи с 18 до 19 лет. Это дало возможность регионам России запланировать средства, подготовить специалистов в лечебных учреждениях, в которых эти дети могли бы продолжить терапию, обеспечить плавный переход во взрослую систему здравоохранения, пояснил он.

Отмечается, что в 2023 году перечень заболеваний, для которых фонд закупает терапию, увеличился на 17 позиций. Помимо этого, в прошлом году средства, предназначенные фонду, направлялись на закупку лекарств детям, которые получают помощь по государственной программе «14 высокозатратных нозологий».

По словам Ткаченко, что фонд закупает два препарата, которые позволяют вылечить ребёнка от хронического вирусного гепатита С за курс в 8–12 недель, в 2023 году такую помощь получили 1579 детей с гепатитом С.

Председатель правления фонда отметил, что создание фонда ускорило развитие программ диагностики орфанных заболеваний. Так, была запущена программа расширенного неонатального скрининга на 36 наследственных заболеваний и их групп. Ранее скрининг проводился лишь на пять таких заболеваний.

По его словам, фонд ведёт самостоятельно при участии Министерства здравоохранения России и Федеральной антимонопольной службы переговоры с производителями о закупке не зарегистрированных в России препаратов. Благодаря этому удалось обеспечить экономию 12,5 млрд рублей.

В текущем году фонд продолжил расширять перечень заболеваний и лекарств для их терапии, за первые месяцы 2024 года перечень заболеваний фонда расширился до 97 позиций, на помощь детям было направлено 239,5 млрд рублей.

«Ещё одно важное достижение, к реализации которого мы приступим в текущем году, — возможность закупать не зарегистрированные в России лекарственные препараты не по индивидуальным заявкам, а в резерв, что даст возможность незамедлительного введения, не больше нескольких дней после назначения препарата», — отметил Ткаченко.

Как передавало ИА Регнум, на помощь пациентам с 2021 года фонд направил более 210 млрд рублей, сегодня у «Круга добра» более 23 тысяч подопечных из всех регионов страны, в том числе из Донбасса и Новороссии.

На полученные от новых элементов налогообложения средства фонд закупает необходимые детям лекарства и технические средства для реабилитации. В том числе благодаря этому Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире в обеспечении терапией детей с угрожающими жизни и хроническими болезнями.