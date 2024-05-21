Задачей пересмотра налоговой системы страны с целью сделать её более справедливой занялись Правительство и Госдума. Фактически предлагается отказаться от плоской шкалы налогообложения и перейти к прогрессивной.

Иван Шилов ИА Регнум

Как заявил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, совершенствование налоговой системы — важная часть работы над национальными проектами. При этом, отмечает он, справедливость системы определяется не только и не столько ставками налогов, сколько тем, на что государство направляет полученные деньги.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов предположил, что дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы физлиц направят на решение социальных проблем страны.

Большинство россиян возможные изменения не затронут: налоги вырастут в первую очередь для крупных корпораций и компаний с большими оборотами. А около 95% предприятий малого бизнеса продолжат платить налоги как раньше, пояснил Силуанов.

«Пересмотр назрел давно»

Текущие налоговые нормативы в России вводились 23 года назад — в 2001 году была принята плоская шкала НДФЛ со ставкой в 13%. Подобная мера позволила государству преодолеть тяжёлый переходный период, укрепить экономику и создать устойчивую бюджетную базу.

Долгое время власти не меняли общие налоговые правила. В 2019 году правительство объявило, что размер налогов не будет меняться в течение ближайших шести лет — до 2024 года.

В то же время отдельные элементы нового подхода к налогообложению были введены в 2021 году. Те, кто получает до пяти миллионов рублей в год, платят налог по ставке 13%, а зарабатывающие больше — по ставке 15%. При этом 15% государство взимает не от 5 миллионов, а от суммы, превышающей этот уровень.

Налоги не только наполняют бюджет, но и несут социальную функцию, рассказал ИА Регнум финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Их задача — в том числе выравнивать или хотя бы смягчать разницу в доходах людей.

Сейчас же люди с невысокими зарплатами несут такое же налоговое бремя, как и обеспеченные россияне, отмечает аналитик. Справедливо ли, что люди с высоким доходом должны платить больше? Вопрос без сомнения риторический. Но нужно понимать, что в 2024 году российская экономика существует в принципиально новом качестве, поэтому налоговая система должна ей соответствовать.

«Пересмотр шкалы назрел, даже перезрел», — уверен Беляев.

Если смотреть на зарубежный опыт, многие государства по всему миру давно ввели прогрессивную шкалу налогообложения, при этом ставки там гораздо выше российских. В Германии максимальная ставка — 45%, она зависит от размера дохода. В Бельгии минимальная ставка — 25%, максимальная — 50%.

В КНР, Турции, Иране, Азербайджане применяются более сложные шкалы расчётов, в них применяются ставки в 10%, 15%, 20%, 25%, 30% и даже, как в случае Китая, 45%.

Деньги на крупные проекты

Крайне важно, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, нуждающиеся в налоговой поддержке, говорит министр Силуанов. По его словам, полученные средства первоочерёдно пойдут на поддержку улучшения демографии.

Сегодня государство отдельно помогает регионам с низким уровнем рождаемости, даёт гражданам налоговые вычеты, продление программы материнского капитала, помогает погасить ипотеку. Эти инструменты эффективны, но их нужно расширять.

Кроме того, дополнительные доходы бюджета пойдут на социальное развитие и решение важнейших проблем — на улучшение качества и доступности государственных услуг, образования и здравоохранения.

Дополнительные ресурсы направят на решение общенациональных задач: социально-экономическое развитие субъектов страны, реализацию долгосрочных инвестиционных проектов, стимулирование отдельных отраслей экономики, реализацию новых национальные проектов «Семья», «Молодёжь и дети», «Кадры», «Активная и продолжительная жизнь».

Это уже работает

Сегодня именно из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ формируется бюджет фонда «Круг добра», помогающего детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. На помощь пациентам с 2021 года фонд направил более 210 млрд рублей, сегодня у «Круга добра» — более 23 тысяч подопечных из всех регионов страны, в том числе из Донбасса и Новороссии.

На полученные от новых элементов налогообложения средства фонд закупает необходимые детям лекарства и технические средства для реабилитации. В том числе благодаря этому Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире в обеспечении терапией детей с угрожающими жизни и хроническими болезнями.

Сейчас дискуссия об изменении налоговой системы продолжается, при этом вопрос о прогрессивной шкале — далеко не бесспорный, сообщил в комментарии ИА Регнум экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

В то же время, отмечает он, люди с высокими заработками вряд ли выступят против новых мер, если они позволят государству качественнее поддерживать уязвимые категории граждан и развивать бесплатное здравоохранение, образование, другие социальные сферы. К тому же обсуждаемые налоговые меры, если их примут, будут зафиксированы минимум на ближайшие шесть лет и обеспечат предсказуемые условия для ведения бизнеса.

Также для россиян одновременно будут внедряться новые возможности по получению налоговых вычетов, к примеру, семьям с детьми или людям, занимающимся спортом. Государство также наверняка обозначит круг лиц, которых повышение не коснётся даже в случае превышения обозначенного годового дохода.