Москва, 22 мая, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Программа «Время героев» ориентирована на широкий круг участников спецоперации, которые хотели бы расширить свой управленческий опыт. Об этом 22 мая сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, член Общественного совета программы «Время героев» Михаил Швыдкой.

Кадр из видео

Он отметил, что данная программа ориентирована на людей, которые прошли специальную военную операцию и ещё находятся на линии боевого соприкосновения. Эти люди понимают, что такое служение Отечеству и патриотизм.

«И понятно совершенно, что это не только те 83 человека, которые были отобраны в первый призыв. Поверьте, это только начало большого, очень важного для всех процесса. Заявок было подано больше, чем 44 тыс. Мы отбирали в первый призыв тех, кто проявил героизм во время боевых столкновений с противником. Мы отбирали тех, у кого уже есть опыт управленческой работы, и тех, чей управленческий потенциал очевиден для его раскрытия и реализации», — подчеркнул специальный представитель президента.

Он подчеркнул, что среди участников есть люди разных званий, возрастов и жизненного опыта: от тех, кто уже руководил правительствами субъектов РФ либо занимал высокие посты в армии, до молодых начинающих специалистов.

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Швыдкой отметил, что программа «Время героев» будет готовить не только управленцев высшего звена, но и людей, необходимых в муниципальном управлении, управлении компаниями и волонтёрском деле.

По его словам, никто из участников не уйдёт из программы ни с пустыми руками, ни с пустым сердцем.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля завершился приём заявок на участие в программе по подготовке кадров, разработанной по поручению президента России Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». На эту программу зарегистрировалось 44 327 человек. Организаторы проекта отметили, что набор ориентирован на имеющих опыт руководства участников и ветеранов спецоперации. Главной целью программы является выявление талантливых организаторов, которые после обучения смогут работать в госкорпорациях и органах власти.

Президент России Владимир Путин заявил, что количество участников специальной военной операции на руководящих постах будет расти. По его словам, выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу.

Глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал, что на участие в проекте для участников СВО «Время героев» подали заявки десятки человек, и поблагодарил российского лидера за «колоссальнейшую возможность», которая появилась у ветеранов СВО. Хасиков отметил, что с первых дней спецоперации наметились настоящие лидеры, которые сегодня уже занимают в Калмыкии руководящие должности. В качестве примера глава региона рассказал о добровольце СВО Чимиде Джангаеве, награждённом медалью «За отвагу». Сейчас Джангаев является депутатом парламента Калмыкии и атаманом калмыцкого казачества.

Сенатор Совета Федерации, сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов специальной военной операции, член общественного совета программы «Время героев» Алексей Наумец заявил, что реализация программы «Время героев» означает новый подход и отношение к людям в погонах, к защитникам Отечества. По словам сенатора, эта программа позволит молодым людям, защищающим верой и правдой своё Отечество с оружием в руках, выйти на высокий государственный уровень.

По словам Героя России, члена Общественной палаты Российской Федерации и члена общественного совета программы «Время героев» Вячеслава Бочарова, участникам программы можно будет доверить самые ответственные задачи.

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что каждый участник отбора на программу «Время героев» получит возможность поучиться на той программе, которая соответствует его навыкам и компетенциям.