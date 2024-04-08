Москва, 8 апреля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. На президентскую образовательную программу «Время героев» по подготовке управленческих кадров из участников спецоперации зарегистрировалось 44 327 человек. Об этом ИА Регнум сообщили организаторы проекта.

8 апреля завершился приём заявок на участие в программе по подготовке кадров, разработанной по поручению президента России Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

Организаторы проекта отметили, что набор ориентирован на имеющих опыт руководства участников и ветеранов спецоперации. Главной целью программы является выявление талантливых организаторов, которые после обучения смогут работать в госкорпорациях и органах власти.

Старт программы Путин анонсировал 29 февраля во время послания Федеральному собранию.

«Слово «элита» себя дискредитировало. Особенно те, кто набили карманы за счёт всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита. Подлинная элита — это те, кто служит России. <…> Участники спецоперации должны выходить на передний план, брать на себя ответственность«, — отмечал тогда Путин, добавив, что таким людям «можно доверить Россию».

Глава государства также подчёркивал, что настоящей элитой являются «труженики и воины», которые своей службой доказали преданность России.

Как отметили организаторы проекта «Время героев», в России набирает обороты процесс качественного обновления элит за счёт истинных патриотов, проявивших себя на фронте, которые получили возможность применить управленческие навыки на благо России в гражданском секторе.

Вместе с тем подчёркивается, что проект «Время героев» стал уникальной инициативой в сфере привлечения участников спецоперации к гражданской службе. Программа будет организована на основе стандартов «школы губернаторов», выпускники которой вышли на высокие позиции по многим сферах.

«Сегодня завершился набор в рамках первого этапа реализации Программы «Время героев». Обязательно будут и последующие этапы, поскольку по поручению Президента России Программа будет действовать на регулярной основе. О начале набора на следующие потоки мы сообщим дополнительно. Ну а нынешних участников после регистрации ждёт тестирование. По результатам выполнения заданий этапа регистрации и онлайн-тестирования будут определены участники обучения. Сразу отмечу, что отбор будет строгий, на программу попадут не все, но у всех будет возможность попробовать снова», — отметил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Комиссаров также добавил, что всем зарегистрированным участникам будет предоставлено право пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. По словам ректора Президентской академии, до конца мая каждый из участников получит приглашение на обучение по дистанционной программе «Эффективное управление в системе публичной власти», которая познакомит слушателей с системой органов публичной власти в России и позволит совершенствовать их лидерские, управленческие и коммуникативные навыки.

Кроме того, для завершивших в срок этап регистрации участников, будет доступна «База знаний» академии, которая включает более 100 онлайн-курсов.

Ректор РАНХиГС также предположил, что многие участники спецоперации смогут претендовать на новые должности госслужбы до завершения обучения из-за наличия высокий управленческих компетенций.

Как передавало ИА Регнум, официальный сайт программы «Время героев» заработал 1 марта. Сбор продлился до 8 апреля 2024 года. В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, опыта управления людьми, высшего образования и отсутствие судимости.

Все участники программы получат онлайн-обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Те, кто пройдёт отбор, получат возможность обучиться в мастерской управления «Сенеж», а после прохождения отбора в мастерской участникам будут предоставлены наставники из администрации президента и правительства РФ. Кроме того, наставниками выступят губернаторы российских регионов, мэры и руководители госкорпораций.

В новой программе смогли участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания. Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих вузах страны.