Москва, 21 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Каждый участник отбора на программу «Время героев» получит возможность поучиться на той программе, которая соответствует его навыкам и компетенциям. Об этом 21 мая заявил ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, передаёт пресс-служба программы «Время героев».

Сергей Савостьянов /РИА Новости/ POOL/TASS Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

Отмечается, что участники, которые завершили отборочные мероприятия программы, получили отчёты о результатах своего участия в отборе. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Первые 83 участника, которые были отобраны на программу, начнут обучение 27 мая. Состав участников обсуждался на Общественном совете программы «Время героев», все они были рекомендованы к зачислению.

По словам Комиссарова, в июне на заседании Общественного совета будут рассмотрены кандидатуры, которые также будут зачислены в очные группы обучения.

«Более того, всем тем участникам отбора, кто не попадёт на очное обучение, будет предложена возможность пройти другие управленческие образовательные программы в дистанционном формате. Таким образом, каждый участник получит возможность поучиться на той программе, которая в наибольшей мере соответствует его навыкам и компетенциям», — цитирует пресс-служба его слова.

По словам Героя России, члена Общественной палаты Российской Федерации и члена Общественного совета программы «Время героев» Вячеслава Бочарова, участникам программы можно будет доверить самые ответственные задачи.

Он добавил, что среди 83 участников, которые были зачислены на обучение, 20 Героев России. Всего среди подавших заявки 79 человек удостоены этого высокого звания. Все они получат обучение в соответствии со своими компетенциями и уровнем управленческого потенциала. Участники, у которых нет высшего образования, получат его в одном из лучших вузов России.

«Нет сомнений, что, как и говорил президент России, участники программы — это настоящая элита страны. Люди, которым можно доверить самые ответственные задачи», — приводит пресс-служба слова Бочарова.

По словам журналиста, члена Общественного совета Программы «Время героев» Ирины Куксенковой, реализация программы «Время героев» знаменует собой начало принципиально нового подхода к людям, защищавшим Отечество. Уникальность ситуации состоит в том, что сотни и тысячи военных, которые прошли спецоперацию, придут на все уровни системы государственного управления, что принесёт огромную пользу России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член Общественного совета Программы «Время героев» Светлана Журова отметила, что выпускники программы усилят систему государственного управления на всех уровнях.

Депутат Государственной думы, член Общественного совета программы «Время героев» Герой России Андрей Красов отметил, что Общественный совет знакомится с составом участников, которые предлагаются на самые высокие уровни обучения. Состав участников первого уровня обучения не вызвал вопросов и был утверждён единогласно.

«Это люди, которые не просто показали самые высокие результаты на тестировании. Они неоднократно демонстрировали личное мужество, личный героизм в боях на самых ответственных участках, за что были награждены высокими государственными наградами», — цитирует пресс-служба слова Красова.

Отмечается, что для тех участников спецоперации, кто зарегистрировался, но не смог пройти тестирование из-за участия в боевых действиях, в филиалах президентской академии в 45 городах России работают центры оценки. В них они смогут пройти тестирование до конца текущего года во время предоставляемых отпусков. Набор продолжается, работа с участниками и ветеранами СВО будет постоянной. Все желающие смогут подать заявки и пройти оценку.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля завершился приём заявок на участие в программе по подготовке кадров, разработанной по поручению президента России Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». На эту программу зарегистрировалось 44 327 человек. Организаторы проекта отметили, что набор ориентирован на имеющих опыт руководства участников и ветеранов спецоперации. Главной целью программы является выявление талантливых организаторов, которые после обучения смогут работать в госкорпорациях и органах власти.

Старт программы российский лидер Владимир Путин анонсировал 29 февраля во время послания Федеральному собранию. Он отметил, что подлинная элита — это те, кто служит России. Участники спецоперации должны выходить на передний план, брать на себя ответственность.