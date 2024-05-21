Москва, 21 мая, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Реализация программы «Время героев» означает новый подход и отношение к людям в погонах, к защитникам Отечества. Об этом 21 мая заявил сенатор Совета Федерации, сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов специальной военной операции, член Общественного совета программы «Время героев» Алексей Наумец.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что 16 мая во время рабочей встречи члены общественного совета программы «Время героев» смогли ознакомиться с кандидатами в программу первого уровня. Все кандидатуры были рассмотрены. У членов совета не возникло вопросов, в результате все кандидаты были утверждены. Из 83 участников программы — 20 Героев Российской Федерации.

Сенатор пояснил, что заявку на участие в программе подали 79 Героев России, из которых 37, прошедших весь путь отбора, получат приглашения в другие программы. Девять — не прошли тестирование, восемь — завершают регистрацию, проходят комплекс мероприятий. Пять — не имели высшего образования, при этом они получили возможность проходить обучение в Президентской академии или других вузах страны. Это говорит о том, что звание Героя Российской Федерации не давало напрямую пропуск в программу, добавил он.

Наумец уточнил, что кандидаты отбирались по трём основным критериям. Первый — это личные заслуги перед Отечеством, мужество и героизм, который ребята проявили в зоне спецоперации, о чём говорят государственные награды, которыми их отметила Родина. Второе — это управленческий опыт. И третье — это управленческий потенциал.

По его словам, реализация программы «Время героев» означает новый подход и отношение к людям в погонах, к защитникам Отечества.

«Программа позволяет молодым людям, которые верой и правдой защищают свое Отечество с оружием в руках, выйти на высокий государственный уровень. Выпускники программы «Время героев» внесут свой вклад в систему государственного управления России будущего», — отметил он.

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Как передавало ИА Регнум, ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что каждый участник отбора на программу «Время героев» получит возможность поучиться на той программе, которая соответствует его навыкам и компетенциям.

Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Первые 83 участника, которые были отобраны на программу, начнут обучение 27 мая.

По словам Героя России, члена Общественной палаты Российской Федерации и члена Общественного совета программы «Время героев» Вячеслава Бочарова, участникам программы можно будет доверить самые ответственные задачи.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член Общественного совета программы «Время героев» Светлана Журова отметила, что выпускники программы усилят систему государственного управления на всех уровнях.

8 апреля завершился приём заявок на участие в программе по подготовке кадров, разработанной по поручению президента России Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». На эту программу зарегистрировалось 44 327 человек.