Москва, 21 мая, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Количество участников специальной военной операции (СВО) на руководящих постах будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 мая в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков

«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — пояснил глава России.

В ответ руководитель Калмыкии рассказал, что на участие в проекте для участников СВО «Время героев» подали заявки десятки человек, и поблагодарил российского лидера за «колоссальнейшую возможность», которая появилась у ветеранов СВО.

Хасиков отметил, что с первых дней спецоперации наметились настоящие лидеры, которые сегодня уже занимают в Калмыкии руководящие должности. В качестве примера глава региона рассказал о добровольце СВО Чимиде Джангаеве, награждённом медалью «За отвагу». Сейчас Джангаев является депутатом парламента Калмыкии и атаманом калмыцкого казачества.

Хасиков охарактеризовал Джангаева как человека, который предан своей Родине, при этом ответственный, энергичный и грамотный и из тех, кто быстро учится. Путин согласился, что «таких людей и нужно поднимать».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил сенатор Совета Федерации, сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов специальной военной операции, член общественного совета программы «Время героев» Алексей Наумец, реализация программы «Время героев» означает новый подход и отношение к людям в погонах, к защитникам Отечества. По словам сенатора, эта программа позволит молодым людям, защищающим верой и правдой своё отечество с оружием в руках, выйти на высокий государственный уровень.

По словам Героя России, члена Общественной палаты Российской Федерации и члена общественного совета программы «Время героев» Вячеслава Бочарова, участникам программы можно будет доверить самые ответственные задачи.

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что каждый участник отбора на программу «Время героев» получит возможность поучиться на той программе, которая соответствует его навыкам и компетенциям.

Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Первые 83 участника, которые были отобраны на программу, начнут обучение 27 мая.