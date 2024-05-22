Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы
На площадках «Лето в Москве. Все на улицу!» смогут выступить все желающие
Москва, 22 мая, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Многое уже сделано, немало ещё предстоит. Но уже сегодня Москва может проводить мероприятия самого разного формата, в которых могут принимать участие миллионы людей. А значит — большие сезонные фестивали из области фантастики переходят в сферу практической работы», — написал Собянин в личном блоге.
По словам градоначальника, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» станет самым продолжительным городским фестивалем в мире.
«Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места — вроде площадок для выгула собак», — подчеркнул Собянин.
Так, Бульварное кольцо Москвы станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре пройдёт вернисаж. Петровский бульвар будет отдан в распоряжение художников, любящих рисовать на пленэре. Кроме того, на Покровском бульваре пройдут литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты.
Вместе с тем уличные музыканты будут выступать на Рождественском и Страстном бульварах, на Гоголевском бульваре будет возможность поиграть в шахматы, а на Яузском — самому нарисовать граффити.
Более того, в рамках фестиваля будут организованы спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения, музыкальные выступления на Пушкинской, Крымской, Лужнецкой и других популярных набережных Москвы.
«Фестивальные площадки готовы предоставить место для игры в баскетбол и волейбол, танцевальных классов, фитнес-зарядок, кулинарных и творческих мастер-классов, ярмарок винтажных изделий и многих других интересных дел», — подчеркнул мэр Москвы.
Вместе с тем Собянин напомнил о том, что в столице уже стартовал проект «Лето в парке», а с началом календарного лета будут готовы к встрече гостей и открытые бассейны.
Желающим организовать дискотеки, танцевальные занятия, концерты, литературные чтения и турниры по шахматам или игре в теннис организаторы фестиваля предоставят в распоряжение сцены и амфитеатры города.
Летние кафе и гастропавильоны подготовили для москвичей новое сезонное меню, включая мороженое, прохладительные напитки и сладкую вату.
Фестиваль также имеет сезонное цветочное оформление. Кроме того, как отметил Собянин, в Москве пройдёт фестиваль ландшафтного дизайна. Помимо традиционных клумб, город украсят более 700 выставочных садов и цветочных композиций, отметил градоначальник.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее Собянин объявил о запуске фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
13 мая Собянин сообщил, что участники Дней исторического и культурного наследия Москвы смогут посетить больше 70 отреставрированных объектов российской столицы. Среди таких зданий — Дворец пионеров и Театр эстрады, уникальный образец деревянного зодчества — Дом Палибина и другие.
Дни исторического и культурного наследия традиционно проводятся в Москве с 18 апреля по 31 мая. Они дают возможность посетить памятники архитектуры, пройтись по прогулочным маршрутам в сопровождении аттестованных экскурсоводов, узнать много нового об историческом наследии Москвы.
Ранее посетители фестиваля «Московская весна» смогли сдать облегченные нормативы ГТО, приняли участие в бесплатных тренировках в скейт-парках и в спортивном ориентировании. В Москве нормативы ГТО можно сдавать круглый год. А летом, по словам мэра столицы Сергея Собянина, проходит специальный сезонный проект «ГТО в парках».