Москва, 22 мая, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Многое уже сделано, немало ещё предстоит. Но уже сегодня Москва может проводить мероприятия самого разного формата, в которых могут принимать участие миллионы людей. А значит — большие сезонные фестивали из области фантастики переходят в сферу практической работы», — написал Собянин в личном блоге.

По словам градоначальника, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» станет самым продолжительным городским фестивалем в мире.

«Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места — вроде площадок для выгула собак», — подчеркнул Собянин.

Так, Бульварное кольцо Москвы станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре пройдёт вернисаж. Петровский бульвар будет отдан в распоряжение художников, любящих рисовать на пленэре. Кроме того, на Покровском бульваре пройдут литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты.

Вместе с тем уличные музыканты будут выступать на Рождественском и Страстном бульварах, на Гоголевском бульваре будет возможность поиграть в шахматы, а на Яузском — самому нарисовать граффити.

Более того, в рамках фестиваля будут организованы спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения, музыкальные выступления на Пушкинской, Крымской, Лужнецкой и других популярных набережных Москвы.

«Фестивальные площадки готовы предоставить место для игры в баскетбол и волейбол, танцевальных классов, фитнес-зарядок, кулинарных и творческих мастер-классов, ярмарок винтажных изделий и многих других интересных дел», — подчеркнул мэр Москвы.

Вместе с тем Собянин напомнил о том, что в столице уже стартовал проект «Лето в парке», а с началом календарного лета будут готовы к встрече гостей и открытые бассейны.

Желающим организовать дискотеки, танцевальные занятия, концерты, литературные чтения и турниры по шахматам или игре в теннис организаторы фестиваля предоставят в распоряжение сцены и амфитеатры города.

Летние кафе и гастропавильоны подготовили для москвичей новое сезонное меню, включая мороженое, прохладительные напитки и сладкую вату.

Фестиваль также имеет сезонное цветочное оформление. Кроме того, как отметил Собянин, в Москве пройдёт фестиваль ландшафтного дизайна. Помимо традиционных клумб, город украсят более 700 выставочных садов и цветочных композиций, отметил градоначальник.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Собянин объявил о запуске фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

13 мая Собянин сообщил, что участники Дней исторического и культурного наследия Москвы смогут посетить больше 70 отреставрированных объектов российской столицы. Среди таких зданий — Дворец пионеров и Театр эстрады, уникальный образец деревянного зодчества — Дом Палибина и другие.

Дни исторического и культурного наследия традиционно проводятся в Москве с 18 апреля по 31 мая. Они дают возможность посетить памятники архитектуры, пройтись по прогулочным маршрутам в сопровождении аттестованных экскурсоводов, узнать много нового об историческом наследии Москвы.

Ранее посетители фестиваля «Московская весна» смогли сдать облегченные нормативы ГТО, приняли участие в бесплатных тренировках в скейт-парках и в спортивном ориентировании. В Москве нормативы ГТО можно сдавать круглый год. А летом, по словам мэра столицы Сергея Собянина, проходит специальный сезонный проект «ГТО в парках».