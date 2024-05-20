Москва, 20 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В российской столице запускается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщил в своём блоге мэр города Сергей Собянин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Сейчас, когда в столице установилась теплая погода, начинается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Он объединит летние мероприятия и станет самым продолжительным городским событием в мире», — написал Собянин.

По его словам, фестивальные площадки будут работать по всей Москве 100 дней. Среди них — бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей, а также абсолютно неожиданные места, например зоны для выгула собак.

Так, Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж, а Петровский отдадут в распоряжение художников-пленэристов. На Покровском бульваре состоятся литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты.

На Рождественском и Страстном бульварах выступят уличные музыканты, на Гоголевском можно будет играть в шахматы, на Яузском — рисовать граффити.

На Пушкинской, Крымской, Лужнецкой и других набережных будут организованы спортивные тренировки, тематические мастер-классы, а также литературные чтения и музыкальные выступления.

Кроме того, фестивальные площадки готовы предоставить место для игры в баскетбол и волейбол, танцевальных занятий, фитнес-зарядок, кулинарных и творческих мастер-классов, ярмарок винтажных изделий и многих других интересных мероприятий.

Также в Москве уже начался проект «Лето в парке». В городских зонах можно погулять и покататься на лодках, посмотреть кино, посетить аттракционы, поиграть на детских площадках и позаниматься уличным спортом. С началом календарного лета будут готовы открытые бассейны.

На сценах и в амфитеатрах жители и гости столицы могут организовать дискотеки, танцевальные занятия, концерты, литературные чтения и турниры по шахматам или игре в теннис, а летние кафе и гастрономические павильоны подготовили новое сезонное меню, включающее в себя мороженое, прохладительные напитки и сладкую вату.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая Собянин сообщил, что участники Дней исторического и культурного наследия Москвы смогут посетить больше 70 отреставрированных объектов российской столицы. Среди таких зданий — Дворец пионеров и Театр эстрады, уникальный образец деревянного зодчества — Дом Палибина и другие.

Дни исторического и культурного наследия традиционно проводятся в Москве с 18 апреля по 31 мая. Они дают возможность посетить памятники архитектуры, пройтись по прогулочным маршрутам в сопровождении аттестованных экскурсоводов, узнать много нового об историческом наследии Москвы.

Ранее посетители фестиваля «Московская весна» смогли сдать облегченные нормативы ГТО, приняли участие в бесплатных тренировках в скейт-парках и в спортивном ориентировании. В Москве нормативы ГТО можно сдавать круглый год. А летом, по словам мэра столицы Сергея Собянина, проходит специальный сезонный проект «ГТО в парках».