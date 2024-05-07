Москва, 7 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Посетитель фестиваля «Московская весна» смогут сдать облегченные нормативы ГТО, принять участие в бесплатных тренировках в скейт-парках и в спортивном ориентировании. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

РИА Новости/Павел Бедняков

Желающих попробовать себя в спортивном ориентировании ждут в сквере у Гольяновского пруда, Авиационной улице и на улице Адмирала Руднева. Для команд организуют эстафету «С ветки — на ветку». Участникам предстоит пройти до следующей точки, прыгая зигзагом через лежащий на земле канат. Гостей ждут и другие спортивные задания, а в перерывах между ними они ответят на тематические вопросы о весне.

Нормы ГТО можно будет сдать на 24 площадках фестиваля 9 мая. К этому допускаются жители Москвы от шести лет. Участникам предстоит выполнить такие упражнения, как жим и махи гири, прыжок в длину, приседания, скручивания на пресс, отжимания, прыжки на скакалке, челночный бег и метание мяча в цель.

Кроме того, ежедневно на площадках «Московской весны» будут определять самого сильного жителя района. Победители получат дипломы, медали, сладкий подарок и гостевой визит в фитнес-клуб.

Занятия в скейт-парках будут проводиться по предварительной записи. Новички смогут освоить катание на самокате, а профессионалы — усовершенствовать свои навыки и выполнять трюки. На Площади Революции в рамках «Московской весны» работает роллердром, на котором могут кататься дети от 3 лет в сопровождении взрослых.

Спортивные события в рамках фестиваля «Московская весна» пройдут с 6 по 12 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве нормативы ГТО можно сдавать круглый год. А летом, по словам мэра столицы Сергея Собянина, проходит специальный сезонный проект «ГТО в парках».