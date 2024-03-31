Москва, 31 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В Москве нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) можно сдавать круглый год. Летом проходит специальный сезонный проект «ГТО в парках», сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Кроме того, до 12 апреля нормативы ГТО можно выполнить на международной выставке-форуме «Россия», на экспозиции «Спорт для каждого», — рассказал он.

Глава города пояснил, что в этом году возрождённому после распада СССР комплексу исполняется 10 лет.

«Идея комплекса «Готов к труду и обороне» возникла в 1930-х годах. Физкультурное движение охватило всю страну, нормативы общефизической подготовки сдавали дети и взрослые», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что одними из первых обладателей значков ГТО стали московские писатели Всеволод Вишневский и Аркадий Гайдар, а также будущая рекордсменка мира в прыжках с шестом Зоя Романова.

Как передавало ИА Регнум, с 2025 года в России будут предоставлять налоговые вычеты за сдачу нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» и диспансеризацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля.

По словам главы государства, в последние годы в России в разы увеличилось число регулярно занимающихся спортом россиян, что является одним из значимых достижений страны, в связи с чем властям нужно поощрять ответственно относящихся к своему здоровью граждан.