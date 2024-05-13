Москва, 13 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Участники Дней исторического и культурного наследия Москвы смогут посетить больше 70 отреставрированных объектов российской столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди таких зданий — Дворец пионеров и Театр эстрады, уникальный образец деревянного зодчества — Дом Палибина и другие.

um. mos.ru Московский Дворец пионеров на Воробьевых горах

Дни исторического и культурного наследия традиционно проводятся в Москве с 18 апреля по 31 мая. Они дают возможность посетить памятники архитектуры, пройтись по прогулочным маршрутам в сопровождении аттестованных экскурсоводов, узнать много нового об историческом наследии Москвы. Участие в мероприятиях проекта — бесплатное.

В рамках акции также пройдут экскурсии в нескольких иностранных посольствах, например, Индии, Катара и Бразилии.

Для участия в экскурсиях нужно предварительно зарегистрироваться по телефону или на сайте «Узнай Москву».