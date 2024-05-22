Москва, 22 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Российский предприниматель Михаил Фридман намерен потребовать от властей Люксембурга выплатить ему компенсации за «экспроприированные» этой страной активы, в противном случае миллиардер намерен обратиться в международный арбитраж, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Олег Яковлев/ RBC/TASS Михаил Фридман

Отмечается, что адвокаты Фридмана направили соответствующее уведомление правительству Люксембурга в феврале, но ответа пока не получили.

Фридман требует от Люксембурга выплаты $15,8 млрд компенсации. Так он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране. Выяснить реальную стоимость активов невозможно, поскольку европейским оценщикам запрещено работать с предпринимателем, а его местным компаниям — делиться с ним финансовой информацией.

В своих требованиях представители бизнесмена ссылаются на нарушение правительством Люксембурга двустороннего инвестиционного договора от 1989 года о взаимной защите капиталовложений.

Исходя из договора, активы одной стороны на территории другой нельзя экспроприировать за исключением случаев, когда решение принимают исходя из общественных интересов и оно не является дискриминационным.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков Евросоюза. Соответствующие постановления Совета ЕС «отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», сказал председатель суда, зачитывавший решение.

Согласно материалам суда, Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются «влиятельными» в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители российского бизнеса имеют возможность оспаривать введённые против них Западом санкции.

В начале октября 2023 года стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль, однако на фоне палестино-израильской эскалации миллиардер решил уехать в Москву.