Москва, 22 мая, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Министерство транспорта согласовало с МВД, властями регионов и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер в России, сообщила 22 мая газета «Коммерсантъ».

РИА Новости/Наталья Селиверстова

В новых правилах нет норм об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и о дорожных динамических табло, при этом появилась норма об обязательной маркировке транспортных средств, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Это требуется, чтобы участники движения смогли распознать такие средства на дороге.

Документ будет направлен на согласование в подкомиссию правительства РФ. Сопредседатель профильной рабочей группы Евгений Литвин сообщил изданию, что часть вопросов не были урегулированы — в частности, о размещении и выборе мест установки комплексов, фиксирующих нарушения.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства, предполагающий, что в России начнут штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, установленных динамическими информационными табло и знаками переменной информации. Сейчас штрафы действуют только за нарушение требований постоянных знаков.

В ноябре 2023 года в московском Департаменте транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры ИА Регнум рассказали, что в столице приступили к тестированию камер, которые в режиме реального времени выявляют нарушения при движении на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В 2023 году количество ДТП с участием СИМ, в частности электросамокатов, в Москве выросло почти в четыре раза по сравнению с 2022 годом.