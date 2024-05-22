Рябков заявил, что США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС
Москва, 22 мая, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ведут закулисную работу по подрыву БРИКС, заявил 22 мая замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Всё, что выходит за рамки мономодели американского лидерства, американской гегемонии, вызывает неприятие Вашингтона», — сказал дипломат журналистам.
По его словам, США ведётся работа, в том числе закулисная, на подрыв БРИКС, на срыв проектов, на осложнение деятельности его институтов.
Как передавало ИА Регнум, 2 мая исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил, что США сорвали встречу министров финансов и председателей центробанков стран БРИКС, затянув с выдачей виз.
США затянули с выдачей виз, и в результате главы российских ведомств не смогли приехать на встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. В тот же день должна была пройти встреча министров финансов и представителей ЦБ стран БРИКС.
С 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). По итогам саммита организации, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия, а также Аргентина.