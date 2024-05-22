Москва, 22 мая, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ведут закулисную работу по подрыву БРИКС, заявил 22 мая замглавы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всё, что выходит за рамки мономодели американского лидерства, американской гегемонии, вызывает неприятие Вашингтона», — сказал дипломат журналистам.

По его словам, США ведётся работа, в том числе закулисная, на подрыв БРИКС, на срыв проектов, на осложнение деятельности его институтов.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил, что США сорвали встречу министров финансов и председателей центробанков стран БРИКС, затянув с выдачей виз.

США затянули с выдачей виз, и в результате главы российских ведомств не смогли приехать на встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. В тот же день должна была пройти встреча министров финансов и представителей ЦБ стран БРИКС.

С 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). По итогам саммита организации, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия, а также Аргентина.